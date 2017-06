Yuri van Gelder pakt NK-goud bij rentree in de ringen

ROTTERDAM - Yuri van Gelder heeft bij de eerste wedstrijd na zijn aftocht op de Olympische Spelen van Rio de Janeiro de Nederlandse titel op het onderdeel ringen gepakt.

De 34-jarige Waalwijker was zondag in de toestelfinale op ringen bij de Nederlandse kampioenschappen in Ahoy met 14.300 net iets beter dan Anthony van Assche (14.150). Rick Jacobs werd met 13.300 derde.



Voor Van Gelder was het zijn eerste wedstrijd sinds de Spelen. Daar had hij zich geplaatst voor de toestelfinale op ringen maar werd hij na een stapavond naar huis gestuurd omdat hij de gedragsregels had overtreden.



Hij besloot de EK turnen eerder dit jaar over te slaan. Met de nieuwe trainer Hassan Zaazouz hing Van Gelder in Ahoy weer voor heteerst in 'zijn' ringen.