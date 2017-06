Paul Lucius uit Schijndel beste klusvader van Nederland

SCHIJNDEL - Een Gouden Hamer en eeuwige roem dat is wat Paul Lucius uit Schijndel verdiende met zijn titel “Beste Klusvader van Nederland”. Hij won zondag een wedstrijd die was uitgeschreven door bouwmarkt Hornbach ter gelegenheid van vaderdag. De vaders namen hun kinderen mee naar de wedstrijd. Ook thuis voor eeuwig de held.

Na afloop van de wedstrijd werd Nederlands beste klusvader meteen geclaimd door organisator Hornbach. Tijd om te vertellen wat er door hem heen ging had Paul nauwelijks want hij moest mee naar fotosessies. “Voor in de bushokjes”, zei hij terwijl er aan alle kanten aan hem werd getrokken. Binnenkort is hij niet alleen de beste klusvader maar ook het gezicht van een reclamecampagne.



Paul Lucius had zich eerst door een aantal voorrondes heen geklust. Deelnemers konden zich via de Hornbachvestingen in heel Nederland aanmelden. Dat deden er een paar honderd. Paul meldde zich aan in Best. Hij heeft een eigen bedrijf in bouw- en timmerwerken betrekt zijn spullen van de bouwmarkt in Best.



Zwaar onderdeel

De voorrondes kwam hij door en zo stond hij zondag in de finale in Amsterdam. Vier opdrachten kregen ze. Een balkje doorzagen, spijkers in een hout slaan, de juiste sleutel bij een moertje zoeken en schroeven in een hout draaien. Met de hand. “Dat was het zwaarste onderdeel, want wie draait er nou nog schroeven met de hand”, zegt Paul tussen twee fotoshoots door.



Geen echt ingewikkelde klussen toch in die finale? Daar zal de jury toch geen al te grote klus aan gehad hebben? “Nee”, zegt Paul, “het ging ook om snelheid en ik was de snelste”. Bij Hornbach weten ze dat op waarde te schatten: “De winnaar vergaart landelijke faam, via billboards door het hele land en advertenties in kranten en bladen. Een echte held voor heel klussend Nederland want niemand kan meer om deze klusvader Paul Lucius heen!”