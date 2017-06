'Loving Vincent' wint publieksprijs in Annecy

EINDHOVEN - De animatiefilm Loving Vincent over het leven van Vincent van Gogh heeft dit weekeinde de publieksprijs van het filmfestival in het Franse Annecy gewonnen. De film was in Annecy voor het eerst te zien. Tijdens het filmfestival kondigde het Noordbrabants museum aan dat dit najaar in Den Bosch een tentooonstelling komt over 'Loving Vincent'. De film is in november voor het eerst in Nederland te zien.

'Loving Vincent' is een animatiefilm in de stijl van Vincent van Gogh. 125 speciaal opgeleide kunstenaars maakten de in totaal 65.000 schilderijen die nodig zijn voor de film van 90 minuten. Een aantal van die schilderijen is sttraks ook in hhet Noordbrabants Museum te zien.



Dorota en Hugh

De Poolse Dorota Kobiela en haar man, de Britse Hugh Welchman, hebben jaren aan de film gewerkt. Na de premiere in Annecy reist 'Loving Vincent' naar het filmfestivalk van Sjanghai. De film is daarna ook te zien op festivals in Moskou, Australié en Griekenland.