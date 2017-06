Vijftig Reuzen 'denderen' door de straten van Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - Een opvallend gezicht: een stoet met metershoge poppen uit binnen- en buitenland trok zondagmiddag door Bergen op Zoom. Ondanks de hitte bewonderden ruim 35.000 mensen de Reuzenstoet. De reuzen moeten historische figuren voorstellen.

Bergen op Zoom heeft een eigen reuzenfamilie: Jan Metten Lippen en Trui met den Toren en hun twee kinderen. Het gezin vormt de basis van de opvallende optocht.



Lippen en de peperbus

De historische Jan Metten Lippen en Trui met den Toren zijn van oude, Brabantse adel. Jan van Glymes was de echte naam van Jan Metten Lippen. Deze edelman die leefde van 1417 tot 1494 en dankte zijn bijnaam aan zijn enorme lippen. Volgens de legende heeft hij maar liefst vierenvijfitig kinderen gehad.



Zijn vrouw Trui met den Toren is genoemd naar stadpatrones Gertrudis van Nijvel, een Brabantse heilige uit de zevende eeuw. Van Nijvel stichtte de eerste kerk van Bergen op Zoom. De toren van deze kerk staat bekend als de 'peperbus'. Jan en Trui hebben samen twee reuzenkinderen: Toontje en Marieke. Zij 'lopen' ook altijd mee in de stoet.



Warm weer

De organisatie was dik tevreden. "We hadden met dit warme weer niet verwacht dat er, net als vorige keer, 35.000 duizend man zou komen", aldus woordvoerder Flup Remijn van de Bergse Stadsreuzen.



Het was de vijfde keer dat de Reuzenstoet plaatsvond. In 1997 werd hij voor het eerst gehouden.