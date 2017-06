Brand bij afvalverwekker Attero in Tilburg, rookpluimen in verre omgeving te zien

TILBURG - Bij afvalverwerker Attero op de Spinder in Tilburg is zondagavond rond kwart voor zes brand uitgebroken. De rookpluimen waren in de verre omgeving te zien.

De brand woedde boven op de vuilstort. De brandweer rukte met groot materieel uit om het vuur te bestrijden. Rond zes uur was het vuur onder controle en nam de rookontwikkeling af. Zelfs in Waalwijk waren de donkere rookwolken te zien. De brandweer is voorlopig nog wel bezig met nablussen.



Bij de afvalwerker is al vaker brand geweest. In 2014 was het zelfs twee keer raak.