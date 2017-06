Steven Kruijswijk derde in Ronde van Zwiterland

SCHAFFHAUSEN - Steven Kruijswijk heeft de Ronde van Zwitserland afgesloten op de derde plaats in de eindklassering. De renner van LottoNL-Jumbo uit Nuenen slaagde er zondag in de afsluitende tijdrit niet meer in om de Italiaan Damiano Caruso te passeren. De eindzege ging net als twee jaar geleden naar de Sloveen Simon Spilak.

Kruijswijk moest tijdens zijn race tegen de klok dertien seconden goedmaken op Caruso, maar gaf uiteindelijk zeven seconden toe op zijn concurrent van BMC voor de tweede positie.



Kruijswijk gaat zich de komende maanden voorbereiden op de Vuelta.