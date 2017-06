Achter de schermen bij de Ster ZLM Toer: zakjes, fluitjes en weinig luxe

OSS - Bij een wielerkoers als de Ster ZLM Toer komt een boel kijken. Het draait natuurlijk om de renners, maar in hun kielzog reizen honderden monteurs, verzorgers, verkeersregelaars, juryleden en organisatoren. Wij namen een kijkje achter de schermen.

Bij de start van elke etappe staat een lang lint van bussen en vrachtwagens van de verschillende ploegen. Maar het verschil in luxe is groot.



Omkleden in campingstoeltjes

Grote ploegen als Lotto-Jumbo en Quick-Step hebben mega-bussen met alle voorzieningen die de renners zich kunnen wensen. Maar de kleinere ploegen moeten het doen met een klein busje en wat campingstoeltjes, die tevens dienstdoen als omkleedlocatie. Maar of het nou echt veel uitmaakt?



"De benen moeten het eigenlijk doen", zegt een verzorger van de continentale ploeg Monkey Town. "Dan maken die grote bussen niet zoveel uit."



Dat verschil in luxe heeft natuurlijk maar met één ding te maken: geld. Het budget van de grote ploegen in koers is vele malen groter dan dat van een continentale ploeg. "Ik denk dat je voor het salaris van één renner van Lotto-Jumbo je onze hele ploeg op de been houdt", lacht de verzorger van Monkey Town.



Veilig racen

Een wielerkoers 200 kilometer lang over smalle weggetjes leiden is een flinke klus. In koers zijn tientallen agenten en verkeersregelaars op de motor bezig om te zorgen dat het peloton veilig kan doorrijden.



Ad de Kort (de vader van wielrenner Koen de Kort) is verantwoordelijk voor de verkeersregelaars in de Ster ZLM Toer. Met hem reden we een stukje mee in de wedstrijd. Dat is even wennen, want in koers mag je bijvoorbeeld links rijden.



"Ik hoef me nu niet aan verkeersregels te houden, want we zijn beschermd tussen de voorrijauto en de bezemwagen. We kunnen nu rijden wat we willen."



Zakjes met wafels en gelletjes

Langs de route van de etappe staan op verschillende plekken verzorgers langs de kant met zakjes voor de renners. De grote vraag is natuurlijk: wat zit erin? We tellen mee met de verzorger van Roompot: "Een bidon met sportdrank, een bidon met water, een blikje cola, een wafeltje met jam, een gelletje en een reep."



Het klinkt misschien niet lekker, maar de renners zijn er hartstikke blij mee. "Het zal goed smaken, daar ben ik van overtuigd."