Grootste zonnepanelenpark van Nederland ligt in Breda

BREDA - Maar liefst 6904 zonnepanelen die stroom opwekken voor zo'n 450 huishoudens. De ZonneWIJde bij de Steenakker in Breda is na zes jaar aan voorbereidingen zondagmiddag officieel geopend.

Alle zonnepanelen zijn door burgers betaald. Deze 'zonnedelers' verdienen geld met de stroomverkoop aan leverancier Greenchoice. Ook krijgen zij over twintig jaar hun geïnvesteerde bedrag volledig terug. Aan het duurzame burgeriniatief deden 576 mensen mee, waarvan een aantal ook aanwezig was bij de opening.



Nederlands eerste Energiecommissaris Ruud Koornstra benadrukte in zijn speech dat het erg moeilijk is om innovaties aan de man te brengen. Dat geldt niet alleen voor ons land, maar ook voor de rest van de wereld.Koornstra vertelde dat hij door een Duitse directeur van BMW zo'n tien jaar geleden werd uitgelachen omdat hij begon over elektrische auto's. Het heeft jaren geduurd om deze auto's op de markt te brengen, maar uiteindelijk is het gelukt. En dat geldt ook voor dit publieke zonnepanelenpark.De Bredanaars die meedoen konden een paneel kopen voor 450 euro of een deel van een paneel vanaf 25 euro. De hoeveelheid energie die de panelen produceren, moet de deelnemers een rendement opleveren van gemiddeld 4 tot 6 procent.