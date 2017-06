Pinnen in de nachtelijke uren kan niet meer in Bernheze en Oss

HEESCH - De Rabobank schermt vanaf zondag haar pinautomaten in het gebied Bernheze en Oss af. Rond 23:00 uur komt er een grote stalen plaat met hangslot voor. Rond zes uur in de ochtend gaan de pinautomaten weer open. De Rabobank hoopt dat het aantal plofkraken hierdoor afneemt.

Door de ijzeren plaat duurt een plofkraak net even iets langer. De bank hoopt daarom dat de plofkrakers de pinautomaten met rust laten.

Explosieven

De bank kwam met deze maatregel na een plofkraak in Geffen. Een buurtbewoner vertelde toen dat de knal door het hele dorp te horen was. De complete automaat was uit de voorgevel van De Florijn geblazen. De Florijn is een gebouw met meerdere bedrijven.



Maar niet alleen Geffen was slachtoffer van een plofkraak, in Vinkel was ook een automaat de dupe. Bij deze plofkraak werd zo'n zwaar explosief gebruikt dat de complete voorgevel van de bank instortte.



Tijdelijke maatregel

Vrijwel direct na de kraak in Geffen meldde de Rabobank dat de automaat snel terug zou komen maar dat ze wel haar automaten ’s nacht ging beschermen tegen plofkraken. De maatregel is tijdelijk. In tussentijd zoekt de Rabobank naar een definitieve oplossing.