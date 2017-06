Gasfles vliegt in brand, warme terrasavond eindigt met brandwonden

OSS - Een vrouw is zondagavond zwaargewond geraakt doordat een gasfles in brand was gevlogen. De vrouw wilde de brandende gasfles dichtdraaien waardoor ze brandwonden opliep. Het ongeluk gebeurde op het terras van Brasserie La Colline in Oss.

De gasfles was onderdeel van een buiten-sfeerhaard en is waarschijnlijk door de warmte gaan branden. De vrouw zag het en wilde de fles dichtdraaien. Daarbij zou ze een steekvlam in haar gezicht hebben gekregen.



De hulpdiensten waren snel ter plaatse. Omdat de brandwonden ernstig waren, werd ook nog een traumahelikopter opgeroepen. Deze landde elders in de omgeving. De polite zorgde ervoor dat het medische team bij het slachtoffer kwam.



Voor de veiligheid van andere terrasbezoekers zette de politie het terras voor korte tijd af. De brandweer had de brand snel geblust.