Radiohead sluit geslaagde vijfde editie Best Kept Secret af

HILVARENBEEK - Best Kept Secret is zondagavond officieel afgelopen. Radiohead sloot met een twee uur durend concert het driedaagse festival af. Tijdens het festival konden bezoekers genieten van bijna negentig andere optredens.

Niet alleen Radiohead zorgde voor veel publiek op het veld voor het hoofdpodium. Run The Jewels en Arcade Fire gaven op vrijdag en zaterdag ook een topconcert. De wat minder bekenden, zoals Thomas Azier, Kim Janssen, Vatican Shadow en Cloud Nothing lieten ook een prima indruk achter.Bezoekers die even geen muziek wilden horen maar zelf maken, konden hun zangkunsten laten horen bij de karaokebar. Toch liever een potje gamen? Ook dat kon op het festival. Gamers konden terecht in de game-area. Relaxen was ook een optie. Je kon altijd nog in de zon gaan liggen. Voor het eerst in vijf jaar hadden bezoekers geen regenlaarzen, paraplu's of poncho's nodig maar zonnebrand.

Nieuw dit jaar op Best Kept Secret was The Casbah. Bezoekers konden daar uit hun dak gaan op de hardste en meest duistere muziek die op Best Kept Secret te horen was.



In 2018 is het festival op 8-9-10 juni.