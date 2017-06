Kapotte vrachtwagen en ongeluk: verkeer A16 richting Rotterdam muurvast

BREDA - Automobilisten kunnen maandagochtend de A16 richting Rotterdam beter mijden. Tussen Breda-Noord en Dordrecht staat zo'n zeventien kilometer file. Dat komt door een vrachtwagen met een klapband die stilstaat op de A16 en een ongeluk even verderop.

De kapotte vrachtwagen staat net over de Moerdijkbrug stil. De rechterrijstrook is daar afgesloten.



Om de chaos compleet te maken gebeurde er een paar kilometer na de kapotte vrachtwagen een ongeluk. Op de A16 bij Hendrik-Ido-Ambacht is de weg sinds acht uur helemaal afgesloten.Vijf auto's botsten daar op elkaar, één persoon zat bekneld. Er landde een traumahelikopter op de snelweg. Het verkeer wordt over de vluchtstrook geleid. De politie doet onderzoek, dat duurt nog tot half elf.De verkeersinformatiedienst VID adviseert automobilisten een andere route te nemen. Wie er vanuit het zuiden naar Rotterdam wil kan het beste via Roosendaal rijden over de A17, A59 en A29.Op het hoogtepunt stond het verkeer twintig kilometer achter elkaar stil.