Warm, warm, warm: in heel de provincie tropische temperaturen

EINDHOVEN - De temperatuur loopt maandag in onze provincie razendsnel op. Overal in Brabant bereiken we volgens weerman Tom van der Spek van MeteoGroup tropische temperaturen van dertig graden of meer. Het is zonovergoten en er staat weinig wind. In Eindhoven kan de temperatuur zelfs oplopen tot 33 graden of meer.

Of we opnieuw richting een dagrecord gaan, is de vraag. Daarvoor moet de temperatuur oplopen tot 33,3 graden. Zo warm werd het op 18 juni 2000 in Eindhoven.



Dagrecords vindt Van der Spek echter niet zo interessant. Je moet volgens hem kijken naar maximumtemperaturen in een bepaalde periode. En voor deze periode in juni geldt dan voor Brabant dat verschillende keren ruim 34 graden is gemeten.

'Bottleneck dinsdag'

Een hittegolf zit er voor onze provincie deze week nog altijd in. Dat kan volgens MeteoGroup donderdag al het geval zijn. "Bottleneck is dinsdag", denkt Van der Spek. "Dan komt er vanuit het noorden wat koelere lucht onze richting op."



LEES OOK: Dat wordt puffen: kans op hittegolf in het zuiden

Vraag is nu volgens hem wanneer dat precies gebeurt. Voordat die koudere lucht ons land binnenkomt, zou de temperatuur dinsdag al moeten oplopen tot dertig graden om de kans op een hittegolf in stand te houden.

Om van een hittegolf te spreken, moet het namelijk vijf dagen achter elkaar 25 graden of meer zijn en moet op drie dagen binnen deze serie de temperatuur hoger dan (of gelijk aan) 30 graden zijn.

Lang warm

Is er deze week inderdaad sprake van een hittegolf dan is dit volgens Van der Spek weliswaar vroeg, maar zeker niet uitzonderlijk. We hebben wel eens een hittegolf in mei gehad, weet de weerman.



Maandagavond blijft het nog lang warm en kunnen we dus lang buiten zitten. In de nacht van maandag naar dinsdag koelt het af tot ongeveer vijftien graden.



Natuurbrand: code oranje

Het droge en warme weer zorgt niet alleen voor plezier. In een groot deel van onze onze provincie geldt inmiddels code oranje voor een hoog risico op natuurbranden. Dit is het geval in midden- en west-Brabant en in het noordoosten van de provincie.



In het zuidoosten geldt nog code geel voor een verhoogd risico op natuurbranden.