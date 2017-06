Kinderen krijgen week na brand weer les: 'Ik vind het wel spannend'

EINDHOVEN - Basisschool Onder de Wieken in Eindhoven brandde ruim een week geleden tot de grond toe af. De kinderen konden daardoor een week lang geen les krijgen. Ze moesten verplicht een week thuisblijven. Intussen werd hard gewerkt aan een nieuw onderkomen in dezelfde wijk. Die werd maandagochtend geopend.

De leerlingen krijgen nu les in het oude gebouw van Jenaplanschool De Vierring. "Dit gebouw staat op twee kilometer van Onder de Wieken en stond leeg. Hier woonden studenten anti-kraak in", vertelt verslaggever Tom van den Oetelaar. "Leraren hebben als beesten gewerkt om alles in te richten. Alle ouders hebben gezorgd dat ze een mooie opening kunnen doen. Er staat een balonnenboog klaar en er ligt een rode loper. Alles is klaar om weer naar school te gaan."



"Dat de school afbrandde, vond ik heel erg", vertelt een jongen. Hij krijgt bijval van een meisje. "Ik vind naar school gaan leuk", legt ze uit. Waar haar klas is, had ze 's ochtends vroeg nog niet gezien. "Ik vind het best wel spannend, maar ik ben er wel klaar voor."



Toen het gebouw van Onder de Wieken vorige week afbrandde, stonden veel kinderen daar naar te kijken. Dat was voor velen een emotioneel moment."Onze schildpadjes gaan dood ", snikte een meisje toen ze de vlammen zag. Die opmerking raakte veel mensen. Het schoolbestuur kreeg daarna van verschillende mensen schildpadden aangeboden als troost. En dus hebben de kinderen in de noodlocatie toch weer gezelschap van schildpadden."Maar ze zijn wel een stuk groter dan de vorige", zag verslaggever Van den Oetelaar. "Het aquarium is niet zo groot. Misschien dat iemand er voor kan zorgen dat er een aquarium op maat komt?"