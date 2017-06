Ravage op A59 bij Terheijden, vrachtwagens en personenauto botsen

TERHEIJDEN - Op de A59 bij Terheijden is maandagochtend rond negen uur een ongeluk gebeurd met twee vrachtwagens en een personenauto. De weg is waarschijnlijk tot twaalf uur dicht.

De cabine van één van de twee vrachtwagens zit flink in de kreukels. De personenauto staat met flinke schade stil voor de andere vrachtwagen.



De weg is bezaaid met puin. Het is nog niet duidelijk hoe de betrokkenen er aan toe zijn. De bestuurder van de achterste vrachtwagen zit vast in zijn cabine. De brandweer werkt met man en macht om de chauffeur te bevrijden.Tussen afrit Terheijden en knooppunt Zonzeel is de weg afgesloten.