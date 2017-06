Geen treinen tussen Zevenbergen en Oudenbosch, automobilist komt om bij botsing met trein

HOEVEN - Bij een spoorwegovergang Op de Poldersdijk in Hoeven zijn maandagochtend een trein en auto tegen elkaar gebotst. Volgens de politie is de bestuurder van de auto overleden.

Alle hulpdiensten zijn uitgerukt. Ook is er een traumahelikopter is opgeroepen voor medische assistentie.



Tussen Zevenbergen en Oudenbosch rijden geen treinen. Het is onbekend hoe lang dit gaat duren. Reizigers tussen Rotterdam Centraal en Roosendaal kunnen het beste via Breda reizen. De extra reistijd is ongeveer 30 minuten.