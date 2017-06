RIVM waarschuwt: blijf uit de zon, hitteplan van kracht in Brabant

EINDHOVEN - Het RIVM heeft onder meer in onze provincie het hitteplan geactiveerd. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu vraagt extra zorg en aandacht te besteden aan kwetsbare mensen. Ze doelt dan op ouderen, mensen in zorginstellingen, chronisch zieken en mensen met overgewicht. Ook is het advies om uit de zon te blijven.

Het RIVM adviseert verder voldoende te drinken, dunne kleding die wel enige bescherming biedt te dragen en je in te smeren met zonnebrandcrème.



Ook is het advies lichamelijke inspanning in de middag te beperken, je huis koel te houden door gebruik van zonwering, ventilator of airconditioning en exra te letten op mensen in je omgeving die zorg nodig hebben.



Ook in andere provincies

Behalve in onze provincie is het hitteplan nu ook actief in de provincies Utrecht, Overijssel, Zuid-Holland, Gelderland, Zeeland en Limburg.



LEES OOK: Warm, warm, warm: in heel de provincie tropische temperaturen



In verband met de aanhoudende hitte heeft het KNMI in Brabant, en ook in de andere provincies waar nu het hitteplan van kracht is, code geel afgekondigd.





De warmte houdt naar verwachting nog minimaal tot en met donderdag aan. Code geel is vooralsnog van kracht tot woensdagochtend elf uur.