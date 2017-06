Problemen met containers houden aan: 'Probeer er een in de buurt'

EINDHOVEN - Er zijn nog altijd problemen met ondergrondse afvalcontainers in Eindhoven. De problemen ontstonden vorige week donderdag na een software-update. Daardoor stapelde het afval zich op. Zondagmiddag leek het probleem opgelost, maar er blijven klachten binnenkomen.

"Alle containers zijn in het weekend stuk voor stuk handmatig aangepast. Daardoor konden ze geopend worden zonder de gebruikelijk pas", laat woordvoerster Maaike Veenbrink weten.



Monteurs

Toch krijgt Cure nog steeds meldingen van niet werkende containers. "We vragen of bewoners de container zonder pas hebben geprobeerd te openen. Als dit niet lukt, adviseren wij hen een container in de buurt te proberen. De meldingen worden doorgegeven aan onze monteurs die de niet werkende containers controleren."



Cure hoopt dat alle problemen deze week definitief verholpen kunnen worden.