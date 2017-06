Brommobiel in brand, bosgebied ook in lichterlaaie

LOON OP ZAND - Op het Spinderspad bij Loon op Zand is maandagochtend een brommobiel in brand gevlogen. De twee inzittenden konden nog net op tijd het voertuig verlaten. Door de hevige brand, stond binnen de kortste keren ook een stuk bos in lichterlaaie.

De brommobielers reden richting Tilburg toen het vuur door nog onbekende oorzaak om zich heen greep. De zwarte rook was in de wijde omtrek te zien.



Brommobiel

De brandweer had het vuur snel geblust. Van de brommobiel bleef alleen een stalen karkas over.



De slachtoffers, inwoners van Kaatsheuvel, kwamen met de schrik vrij. Het Spinderspad is een tijd lang dicht geweest voor het verkeer.