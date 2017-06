In mei dertig procent meer huizen verkocht in Brabant dan vorig jaar

Dertig procent meer huizen verkocht in Brabant dan in mei vorig jaar

EINDHOVEN - In mei van dit jaar werden in Brabant bijna dertig procent meer huizen verkocht dan in mei 2016. Dat blijkt uit cijfers van het Kadaster.

In heel Nederland werden in mei 19.900 huizen verkocht. Dat is een kwart meer dan in dezelfde maand een jaar geleden. Uitgedrukt in percentages is duidelijk dat de huizenverkoop vooral stijgt buiten de Randstad. Utrecht scoort met een toename van bijna 8 procent ten opzichte van mei vorig jaar het laagst. Limburg is met een toename van 45 procent koploper.

Vergeleken met mei vorig jaar noteerde het Kadaster een stijging van het aantal verkopen bij alle woningtypen. Vooral twee-onder-een-kap-woningen werden vorige maand fors meer verkocht: 40 procent ten opzichte van mei 2016.

Op de kaart kun je zien hoeveel procent meer huizen werden verkocht.