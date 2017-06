Verdachten overval Mien Graveland: 'Bij Mien viel makkelijk geld te halen'

HELMOND - Bij Mien Graveland uit Helmond, die bij een zeer gewelddadige overval in augustus 2014 om het leven kwam, was volgens de overvallers makkelijk geld te halen. Dat blijkt uit verklaringen van de verdachten. Mien zou goed zijn achtergelaten door haar man en veel geld in huis hebben. Maandag stonden twee verdachten opnieuw voor de rechtbank in Den Bosch.

Hoofdverdachte Jacky W. heeft verklaard dat geweld gebruiken bij de overval tegen de afspraken was. Jacky W. uit Nuenen, een boom van een vent, zegt dat hij maar zijdelings bij de overval was betrokken.



Zijn advocaat vroeg om de vrijlating van Jacky, omdat hij geen hoofdrol zou hebben gespeeld en een bekentenis heeft afgelegd. Bovendien mist de verdachte zijn vrouw en kinderen. Maar de rechtbank oordeelde dat het van maatschappelijk belang is dat W. blijft vastzitten en wees het vrijlatingsverzoek af.



Brein

Volgens de officier van justitie is Jacky W. mogelijk het brein achter de overval. Zijn advocaat, meester Van de Laar, zegt dat Jacky tijdens de overval in de auto bleef zitten vanwege zijn opvallende postuur: "Hij is niet in de woning van Mien geweest."



Tijdens de zitting maandag werd ook duidelijk dat de overvallers dachten dat Mien Graveland niet thuis zou zijn. Grof geweld, dat bij de overval is gebruikt, zou tegen de afspraak zijn geweest. Door zware mishandelingen kwam de bejaarde vrouw na de overval om het leven.



Omdat het onderzoek naar de brute overval nog in volle gang is, wordt de inhoudelijke behandeling van de rechtzaak pas eind september, begin oktober verwacht.