Tientallen treinreizigers gestrand na ongeluk Hoeven, reizigers met bussen naar bestemming

HOEVEN - Tientallen treinreizigers zijn maandagochtend gestrand op het spoor tussen Zevenbergen en Oudenbosch. Bij de spoorwegovergang op de Poldersdijk in Hoeven kwam een auto en een trein met elkaar in botsing.

De automobilist kwam bij de botsing om het leven. Tientallen treinreizigers moesten uit de trein en liepen langs het spoor op weg naar de bussen die door de NS waren ingezet.

Wrakstukken

Sharon Mooten uit Leiden zat voorin de trein, op het moment van de botsing. "Ik zag stukken auto vliegen en veel rook! De trein remde hard en ik schrok. Je hoorde de wrakstukken onder de trein rommelen."



Kees de Kraker uit Vlissingen was onderweg naar Schiphol. "Ik hoorde het metaal kraken. Daarna volgde een noodstop. Het was toch wel even schrikken."



De reizigers werden na 1,5 uur wachten met de bussen naar de plaats van bestemming gebracht.