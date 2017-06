Máxima Medisch Centrum insemineerde bijna twintig jaar zaad van omstreden kliniek Karbaat

EINDHOVEN - Het Máxima Medisch Centrum in Eindhoven heeft jarenlang donorzaad gebruikt dat afkomstig was van de omstreden zaadkliniek van spermadokter Jan Karbaat. Dit blijkt uit onderzoek van Omroep Brabant. Er heeft zich bij het ziekenhuis in Eindhoven al één persoon gemeld met de vraag of ze een biologisch kind van Karbaat is.

Jan Karbaat was slordig met het sperma waarmee hij in zijn eigen kliniek vrouwen bevruchtte: hij doneerde zelf zaad en mengde sperma van verschillende mannen, zonder dat de vrouwen dit wisten.



Naast minstens elf wettige kinderen, zijn er al negentien donorkinderen die een dna-match hebben met een wettige zoon. Andere donorkinderen vermoeden dat zij een nakomeling van hem zijn en hebben zich daarom tot het FIOM gewend voor verwantschapsonderzoek. Daar staat de telefoon sinds kort roodgloeiend.



Het Máxima Medisch Centrum zegt met name in de periode van 1985 tot 2004 zaad van Karbaats kliniek te hebben gebruikt. Om hoeveel vrouwen het gaat, is niet bekend. "Het is ondoenlijk alle dossiers handmatig te raadplegen. Wij vinden het belangrijker om te weten dat mensen die de oorsprong van het zaad willen weten, zich bij ons kunnen melden", laat een woordvoerder van het ziekenhuis weten.



Geen eigen zaadbank

Het ziekenhuis heeft geen eigen zaadbank, waardoor vrouwen voor behandelingen met donorzaad altijd aangewezen zijn op een 'externe bron'. "De kliniek van Karbaat was destijds één van de mogelijkheden voor vrouwen."

Drie andere Brabantse ziekenhuizen geven aan niet met zekerheid te kunnen zeggen of ze zaad van Karbaats kliniek hebben gebruikt, maar dat de kans wel degelijk aanwezig is. Het gaat om het Elkerliek Ziekenhuis, ziekenhuis Bernhoven en het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis.Bij geen van de drie ziekenhuizen hebben zich tot op heden vrouwen gemeld met vragen over het gebruikte donorzaad. Bij het Máxima Medisch Centrum wel. "We proberen bij vragen zoveel mogelijk van de destijds verstrekte gegevens te achterhalen."Het ziekenhuis gaat geen onderzoek instellen naar de inseminaties. Dit omdat de gynaecologen enkel de inseminaties verrichtten, maar niet betrokken waren bij de keuze van donoren. Vrouwen moesten zelf donorzaad meenemen.Eerder meldde vrouwenarts Henk Ruis van de (inmiddels gesloten kliniek) Geertgen dat hij ook vrouwen insemineerde met zaad van Karbaats kliniek.Wilt u naar aanleiding van deze berichtgeving meer weten over deze zaak of heeft u tips, dan kunt u contact opnemen met de redactie van Omroep Brabant, via voorbereiding@omroepbrabant.nl.Voor hulp bij de zoektocht naar biologische familie, kunt u terecht bij Stichting Donorkind die ook een besloten Facebookgroep heeft of Het FIOM.