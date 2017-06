Bredase meiden (8 en 9) vinden wekenlang vermiste rattenslang in hun huis

BREDA - Dankzij Zenne (9) en Isana (8) kunnen de bewoners van de wijk Belcrum in Breda weer gerust ademhalen. Ze vonden maandagochtend de wekenlang vermiste rattenslang. Eind mei ontsnapte het dier en sindsdien ontbrak ieder spoor van het beest. De twee dames vonden de slang in de gang van hun huis.

Toen de meiden maandagochtend naar school wilden gaan ontdekten ze de slang in het huis van Zenne. Hij zat verstopt tussen een boodschappenkrat en een aantal schoenen.



Te laat op school

De meeste meiden van die leeftijd zouden gillend wegrennen, maar Zenne en Isana waarschuwden de politie. Ze verloren de slang geen moment meer uit het oog tot de agenten er waren.



Ondertussen waren de dames veel te laat voor school. De agenten vonden hun heldhaftige daad reden genoeg om de meiden even naar school te brengen.



De slang die in een emmer zat werd ook nog even aan de klas getoond zodat de juf zeker zou weten dat het geen smoesje was om te laat te komen.De agenten hebben de slang vervolgens naar het dierenasiel gebracht. De eigenaar kan het die daar ophalen.

Meester in ontsnappen

De rode rattenslang is een wurgslang die vaak als huisdier gehouden wordt. Hij is een meester in ontsnappen, wat hij bij deze dus weer eens bewezen heeft.