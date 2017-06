'Elke dag intimidatie, drugshandel en scheldpartijen', buurt is terroriserende hanggroep zat

HELMOND - "We leven al anderhalf jaar in angst", vertelt één van de bewoners van de Haaglaan in Helmond. Die straat wordt geterroriseerd door een grote groep.

Buurtbewoners willen allemaal niet in beeld of met hun naam op de site, ze zijn bang. "Elke dag worden we geïntimideerd, de groep staat er vanaf de middag tot ver na middernacht. We worden uitgescholden en er worden drugs gedeald."



Op een aantal parkeerplaatsen bij een speeltuintje komt de groep samen. "We horen de hele dag lawaai, geschreeuw, scheldpartijen en ruzies", vertelt een bewoner die zichtbaar moe is van al de onrust in zijn straat. "Het is een enorme puinhoop, we leven in een prullenbak."



Mes getrokken

Afgelopen donderdag zagen de buurtbewoners het fout gaan. "Er was een ruzie tussen een jochie van 11 jaar en een gast van de hanggroep", vertelt iemand uit de straat. De vader van het jongetje ging verhaal halen nadat er een paar klappen waren uitgedeeld. "En toen werd er een mes getrokken door iemand uit de groep."



Binnen een paar minuten stonden er honderd buurtbewoners op straat, weten ooggetuigen te vertellen. De sfeer zou grimmig geweest zijn. Met de komst van de politie keerde de rust eventjes terug. "Maar de rust was van korte duur", vertelt een bewoner. "Een uur later stond een deel van de groep weer in de straat."



Samenscholingsverbod

De buurtbewoner is blij dat er na anderhalf jaar onrust eindelijk actie ondernomen wordt. Want de gemeente heeft op de bewuste parkeerplaats betonblokken gezet zodat er op de plek geen auto's meer kunnen staan. Vanuit de auto werd vaak gedeald weten buurtbewoners.



Maar met de komst van die betonblokken heeft het probleem zich de afgelopen dagen een paar meter verschoven. Daarom eisen buurtbewoners ook maatregelen van de burgemeester van Helmond. "We willen dat er een samenscholingsverbod komt. Daarnaast moeten er camera's in de wijk komen en er moet gehandhaafd worden".