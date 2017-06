Nel (85) maakt parachutesprong: ‘Het was bingoën of dit... niet zo moeilijk'

BREDA - De 85-jarige Nel Christiaanse uit Breda heeft de smaak te pakken. Vijf jaar geleden maakte ze haar eerste parachutesprong vanuit Breda International Airport, voorheen Seppe. Nel: “Ik kreeg destijds een cadeau voor mijn verjaardag van de familie en kon kiezen uit een avondje bingoën of een tandemsprong. Die keuze was niet zo moeilijk. De sprong beviel zo goed, dat ik gelijk riep dat ik op m’n 85e nog een keer wilde springen.”

En dat was zondag, maar Nel ging dit keer niet alleen. Ook haar kleindochter Amy Christiaanse ging mee de lucht in. En weer naar beneden. “Ik vond het superstoer van mijn oma. Ik heb zelf ook al heel wat bijzondere gedaan zoals abseilen van de Euromast, maar nog nooit een parachutesprong gemaakt. Daarom wilde ik dit keer per se mee. Het was een mega-ervaring”, omschrijft Amy.



Wereld van rust

De hele familie was zondag uitgerukt om de twee te zien springen. “Maar eerst moesten we op ‘het plankje’ om de lichaamshouding tijdens de sprong te oefenen”, legt Nel de voorbereidingen uit. “Vijf jaar geleden was het bewolkt en kon je in de lucht niet veel zien. Nu was het helder. Het was zó mooi. Je kon Bosbad Hoeven en Breda zien liggen. Verder was het na het openen van de parachute heel erg stil in de lucht. Een wereld van rust.”



De familie Christiaanse kan nu alvast gaan sparen voor het cadeau voor de volgende mijlpaal. “Over vijf jaar word ik negentig, dan wil ik nog een keer een sprong maken”, kondigde Nel direct na afloop aan.