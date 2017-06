Dode vrouw gevonden in de Mark in Breda, geen aanwijzingen voor misdijf

BREDA - In rivier de Mark in Breda is maandagmiddag een dode vrouw gevonden. Het stoffelijk overschot lag ter hoogte van de Zoete Inval in het water. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen voor een misdrijf.

Hulpdiensten, waaronder duikers van de brandweer, werden rond kwart voor vier gealarmeerd. Hoe het slachtoffer om het leven is gekomen, is niet bekend.



Duikers hebben het lichaam uit het water gehaald. De recherche is een uitgebreid onderzoek begonnen. De Zoete Inval is een straat op industrieterrein Emer-Zuid.