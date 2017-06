Aanvallers Lou Herst mogelijk nog steeds vaste bezoekers poolcentrum De Romein

TILBURG - De mensen die Lou Herst hebben mishandeld komen mogelijk nog steeds naar poolcafé De Romein in Tilburg. Dit maakte de politie maandagavond bekend in het opsporingsprogramma Bureau Brabant. De 44-jarige Tilburger werd in januari zo ernstig mishandeld bij het poolcentrum dat hij een dag later aan zijn verwondingen overleed.

Herst was een vaste stamgast van het biljartcentrum aan de Professor Romeinstraat. Ook op vrijdag 13 januari dronk hij er wat pilsjes, praatte hij met andere gasten en keek hij bij het biljarten. Om half elf liep hij naar buiten en werd daar zwaar mishandeld.



Niet bellend, maar met glas naar buiten

De politie dacht lange tijd dat hij met zijn telefoon naar buiten liep, maar uit onderzoek blijkt dat de Tilburger geen mobiele telefoon maar een glas in zijn handen had. Hij zou naar de auto van een vriend zijn gelopen, omdat hij een lift kreeg.



De auto heeft de Tilburger uiteindelijk niet bereikt. Terwijl hij over straat liep, reed er een auto langs. Twee mannen stapten uit en sloegen vrijwel direct op de Tilburger in. Korte tijd later stopte een andere auto, waar ook twee mensen uitstapten. De daders en het duo gingen er vandoor. Lou werd bewusteloos achtergelaten op de stoep.



Beloning voor gouden tip

De politie is nog altijd op zoek naar de daders. Zij zouden in een donkerkleurige auto hebben gereden met een kenteken met drie letters. Meer details zijn niet bekend. Wel zouden de daders mogelijk dus nog steeds in De Romein komen.



Getuigen of mensen die meer weten over de zaak worden opgeroepen zich te melden. Voor informatie die leidt tot de oplossing van de zaak is een beloning van 15.000 euro uitgeloofd.