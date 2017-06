Intapen tegen hooikoorts? Welnee, accupunctuur en pillen van de Lidl of toch honing?

EINDHOVEN - Waar de één aan het eind van een lange winter verlangend uitkijkt naar de eerste krokussen is voor de ander de komst van de lente een doembeeld. Lente betekent hooikoorts, voor patiënten kan dat een lijdensweg zijn. Vorige week publiceerde Omroep Brabant een artikel over therapeut Coen Schoenmakers uit Tilburg. Hij tapt mensen in en een deel van de patiënten heeft daar baat bij.

Het artikel leverde een ongekend groot aantal reacties op van hooikoortspatiënten. Het was een mengeling van positieve en negatieve ervaringen met intapen. Mensen die het kwakzalverij vinden en mensen die spreken van een wondermiddel. Er waren ook mensen die baat hadden bij andere behandelmethodes. Accupunctuur werd genoemd en één lezer zweert sinds kort bij de hooikoortspillen van de Lidl.



Uit de reacties werd één ding wel duidelijk: voor de bestrijding van hooikoorts is geen universeel middel. Wat voor de één werkt, hoeft voor de ander niet te helpen.



Tape over de mond

Uit de reacties bleek ook scepsis. Kevin Mangkoeredjo schreef onder meer: “Een stuk tape en je bent van je hooikoorts af?! Die beste meneer kan beter dat stuk tape over zijn mond doen, met de onzin die hij vertelt! Hooikoorts is een allergie en deze allergie blijft heus niet aan zijn stukje tape plakken. Hij wil gewoon geld afhandig maken van hooikoortspatiënten. Bij mij werkt alleen medicatie”.



Er zijn ook mensen die hun scepsis hebben overwonnen, zoals Brenda Maaskant. “Ik was eerst ook heel sceptisch over deze behandeling, maar nadat mijn medicijnkast uitpuilde van allerlei pillen, poeders, druppels en sprays die niet helpen, mezelf er toch aan gewaagd. Vorige week de eerste keer getaped en ik ben nu toch zeker voor 80% klachtenvrij en de klachten die er nog zijn, zijn draaglijk”.



Rechtop lopen

Een aantal lezers heeft een verklaring waarop de tape werkt. Rick van Pinxten bijvoorbeeld: “Het enige wat die tape doet is dat je een betere houding aanneemt en als ware meer longinhoud creëert door rechter op te staan. Die tape zelf is natuurlijk geen oplossing, maar een hulpmiddel”.



Get-Jan Vink is ook een therapeut die deze techniek gebruikt. Hij krijgt veel positieve reacties. Maar hij is ook realistisch: “Wel moet ik zeggen dat er ook mensen zijn die minder baat bij deze behandelmethode hebben. Door de tape op een aantal plaatsen aan te brengen kan er reflectoir, via het zenuwstelsel, een invloed worden uitgeoefend op de hulpademhalingsspieren en het longgebied”.



Kwakzalverij

Joep Teijink vindt vooral dat Omroep Brabant een podium biedt aan kwakzalverij. Hij pleit er voor dat de firma die de tape verkoopt beter onderzoek doet. “Hebben wij voor een ander wondermiddel voor etalagebenen ook gedaan. Pas dan weet je of het iets doet. Tot dan: op basis van de theorie hoe het zou werken: niet doen. Zonde van je geld”, aldus Teijink.



Karolien Kemena uit Stiphout had zo’n bijzonder verhaal dat we haar gebeld hebben. “De tape deed helemaal niks”, zegt ze. “Ik heb heel veel last van hooikoorts en ik heb alles geprobeerd, neusspray, oogdruppels en ik ben geprikt. Alsof er beton in je lijf werd gespoten. Ik heb mijn voeding aangepast en uiteindelijke heb ik de tape geprobeerd, zoals je alles probeert om van de hooikoorts af te komen”



Honing

Uiteindelijk heeft ze de kwaal op een bijzondere manier bestreden. “En paar jaar geleden verhuisden we naar een huis met een flinke tuin. Puur uit hobby ben ik imker geworden. Een aardige bijkomstigheid is dat je je eigen honing hebt. En sinds ik die eet heb ik geen hooikoorts meer”, zegt Karolien Kemena.



Honing als wondermiddel? “Dat hoor je mij niet zeggen”, aldus Karolien Kemena. “Ik heb geen hooikoorts meer sinds ik die honing eet, maar ik weet echt niet of die twee dingen met elkaar te maken hebben. Ik vertel nu wel aan iedereen die hooikoorts heeft om honing te proberen. Baadt het niet, dan schaadt het niet”.