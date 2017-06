Overvallers dreigen stel 'kapot te schieten' maar hebben waarschijnlijk verkeerde adres

TILBURG - “Waar is die wiet? Zeg het me of ik schiet je kapot!” Wie zijn de overvallers die deze woorden schreeuwden naar een stel dat aan de Oldenzaalsingel in Tilburg woont? De politie wil het graag weten en besteedde daarom maandagavond aandacht aan de gewapende overval in Bureau Brabant.

Drie mannen drongen in de nacht van 21 op 22 mei het huis binnen. Ze waren dus op zoek naar wiet en bedreigde de bewoner om de drugs te krijgen. De man kreeg een pistool op zich gericht en werd geslagen met een koevoet.

Geen wiet in huis

Het stel had alleen geen wiet in huis en dus vertrokken de overvallers zonder buit. De politie heeft onderzoek gedaan en gaat ervan uit dat de mannen bij het verkeerde adres waren. “Uit niets blijkt dat de bewoners iets met wiet te maken hebben”, aldus een woordvoerder in het opsporingsprogramma.



De politie wil de daders opsporen en heeft daarom een reconstructie gemaakt. De mannen reden in een grijze Audi stationwagon. Het gaat om een A4 of A6. De overvallers droegen donkere kleding, waren allemaal rond de 1,75 meter en hadden een normaal postuur. Ze hadden een oranje/rode koevoet bij zich.



Oproep

Mensen die meer weten over de zaak, wordt gevraagd zich te melden.