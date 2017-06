Frank S. en Souris R. leggen zich niet neer bij zware straffen 'Posbankmoord'

ARNHEM - De twee mannen, die zijn veroordeeld voor het doodschieten van Alex Wiegmink in 2003, gaan in hoger beroep.

Dat hebben de advocaten van Frank S. en Souris R. bevestigd aan Omroep Gelderland.



De twee Brabanders kregen bijna twee weken geleden gevangenisstraffen van 14 en 16 jaar opgelegd voor gekwalificeerde doodslag en brandstichting. Frank S. uit Boekel kreeg 14 jaar, Souris R. uit Veghel is veroordeeld tot 16 jaar. Dat is hoger dan de eis, want het Openbaar Ministerie had 13 jaar geëist. Hoewel de zaak bekendstaat als de 'Posbankmoord' kon moord niet bewezen kon worden.

Geen respect voor familie

Volgens de rechtbank staat vast dat ze samen Wiegmink in januari 2003 hebben doodgeschoten in natuurgebied De Posbank in Rheden. Daarna hebben ze zijn lichaam meegenomen in zijn eigen auto naar het Brabantse Erp en daar in brand gestoken. De twee zwegen bijna 14 jaar over hun daad. De rechter zei dat ze hiermee geen respect hebben getoond voor de familie van Alex Wiegmink.



