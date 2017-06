'Gisteren zag ik nog iemand met een peuk over de heide lopen', boswachter waarschuwt voor gevaar

BERGEN OP ZOOM - Het is kurkdroog en bloedheet. En dat is een riskante combinatie voor de natuurgebieden in Brabant. Erik de Jonge, boswachter op onder meer de Brabantse Wal, is deze dagen extra alert. Hij heeft een belangrijke waarschuwing voor de bezoekers aan het natuurgebied: "Doe geen domme dingen. Dus niet roken, barbecueën of vuurtje stoken."

De afgelopen dagen zijn er toch al tientallen brandjes in het natuurgebied geweest. Vorige week nog brandde aan de Boslustweg in Bergen op Zoom een groot stuk heide en bomen weg. En maandagmiddag brak brand uit aan de Oude Huijbergsebaan.



Insecten

De schade door brand blijft niet alleen beperkt door de bomen en struiken. Ook insecten, kleine dieren en nesten gaat verloren.



"En het risico's op meer branden, wordt alleen maar groter. Samen met de brandweer staan wij dan ook op scherp. Het is niet voor niets code oranje", aldus De Jonge.



Bloedserieus

Gelukkig zijn het vaak wandelaars of fietsers die beginnende branden snel melden bij de alarmcentrale 112. "De brandweer neemt de meldingen bloedserieus. Zo wordt er meteen extra opgeschaald om erger te voorkomen."



Boswachter Erik de Jonge verbaast zich over het feit dat mensen nog steeds met een peuk over de heide lopen. "Gisteren zag ik er nog één. Levensgevaarlijk. Maar parkeer bijvoorbeeld ook geen hete auto in het droge gras. Bij het minste of geringste onstaat er brand."



Kurkdroog

Je ziet en voelt de droogte van de natuur. De humuslaag is droog, de dennenappels staan helemaal open en het gras breekt bij elke stap die je zet. Het is echt kurkdroog.



Volgens de boswachter hoeven we niet bang te zijn voor een inferno zoals op dit moment gaande is in Portugal. Nederland is dichtgevolkt. Branden worden snel gemeld en in de kiem gesmoord.



Regen

"Eigenlijk zou het moeten gaan regenen. Hard en lang. Maar ik vind het zo ook heerlijk weer hoor", besluit de boswachter.