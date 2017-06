Kleine grote held Tijn haalt 12.000 euro op in Oss

OSS - Er lopen veel mensen met gekleurde nagels in Oss rond. De actie ‘Oss lakt door voor Tijn’ heeft dit weekend ruim 12.000 euro opgeleverd. En dat bedrag loopt nog steeds op.

In het Osse centrum stonden zaterdag tweehonderd picknicktafels opgesteld. Mensen konden daar een kleurtje uitkiezen en tegen betaling hun nagels laten lakken. De opbrengst gaat naar de nieuwe actie van Tijn Kolsteren. Hij wil een miljoen euro inzamelen zodat kinderen met dezelfde dodelijke ziekte als hij in de toekomst beter behandeld kunnen worden.



Held tijdens SR

De 6-jarige jongen werd eind vorig jaar bekend, omdat hij 2,5 miljoen euro ophaalde tijdens Serious Request. Tijn heeft hersenstamkanker (DIPG). De meeste kinderen met DIPG overlijden binnen twee jaar, omdat de kanker op een plek zit waar je niet kunt opereren en waar medicijnen slecht aankomen.



De kleine held liet zich in Oss ook nog even zien. Het gaat elke dag slechter met hem, maar hij wilde er per se bij zijn en lakte zelfs nog wat nagels.



Mensen die niet per se gelakte nagels wilden, konden ook geld op een rekening storten of in potjes in winkels stoppen. Ook bedrijven hebben donaties gedaan of zijn dit nog van plan. Vandaar dat het bedrag nog oploopt. Het geld dat wordt opgehaald gaat naar Stichting Semmy.



De stichting wil een speciale robot naar Nederland halen om patiëntjes met hersenstamkanker te behandelen. Medicijnen worden met een smal rietje in de tumor gebracht en die kan dan beter behandeld worden.