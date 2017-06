Barbier Urjen leeft zijn droomt en knipt zijn klanten in een bestelbus

DEN BOSCH - Hij was al zeventien jaar kapper, maar het werk vond hij af en toe eentonig. Daarom trok hij de stoute schoenen aan en ging hij zijn droom achterna: Urjen Martina knipt zijn klanten sinds een week in een bestelbus. Hij geniet van de vrijheid en de reacties zijn overweldigend: "De mensen die hier voor het eerst komen kunnen het bijna niet geloven. Iedereen wil even binnen kijken."

Martina is sinds een week een echte verschijning in zijn Den Bosch. Ze willen een praatje maken, even binnen kijken en geknipt worden. "Mijn bedoeling was om in het begin alleen te knippen op afspraak en af en toe in mijn eigen wijk. Maar als ik even de bus opengooi, dan wil gelijk iedereen geknipt worden. Iedereen is superenthousiast. Dat is geweldig."



Martina werd na verloop van tijd het eentonige werk in een kapsalon beu.



"Ik was soms uren constant aan het knippen. Ik kon na afloop amper op mijn benen staan en ik was steeds in dezelfde ruimte. Nu heb ik vrijheid. Ik kan overal naartoe rijden, ik sta lekker buiten en als ik deuren opendoe, dan waait de wind heerlijk in mijn gezicht. Dat is fantastisch."





'Gelukkig ben ik een beetje handig'

Martina investeerde flink in een nieuwe bus. "Die moest natuurlijk groot zijn, want er moeten wel mensen in geknipt worden." De styling in de bus deed de barbier zelf. "Ik heb wel geïnformeerd of iemand het professional kon restylen, maar dat was ver boven mijn budget. Gelukkig ben ik een beetje handig, dus ben ik zelf maar aan de slag gegaan. En het resultaat mag er zijn, vind ik."