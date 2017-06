Slangenvangsters zijn niet bang te krijgen: 'We gaan ook altijd samen pissebedden zoeken'

BREDA - Geen seconde waren ze bang toen ze maandagochtend een slang vonden in de gang. In eerste instantie dachten ze zelf dat het om een nepslang ging. Toen het dier toch begon te bewegen belde ze de politie. Trots stonden de meiden met een paar uur later met de slang en de politie agenten in het lokaal bij hun klasgenootjes.

“We waren niet bang omdat we gewoon van beestjes houden”, zegt Isana. “We gaan ook altijd samen pissebedden zoeken en zijn al een keer naar het reptielenhuis geweest.”

In plaats van te gaan gillen, besloten de meiden samen met de vader van Zenne de politie te bellen. “We dachten: als wij rustig blijven, dan blijft de slang ook rustig en dat werkte! Toen de politie de slang wilde vangen werd hij iets wilder, maar uiteindelijk konden ze hem gewoon pakken met een handschoen", vertelt Zenne.



Gestolen

De politie besloot de meiden uiteindelijk naar school te brengen. Ze kwamen door de vondst van de al weken vermiste slang te laat en hun verhaal zouden de klasgenootjes misschien niet geloven.

De klasgenootjes keken wel even raar op toen ze Zenne en Isana in een politieauto aan zagen komen. “Ze dachten eerst dat we misschien iets gestolen hadden”, lacht Isana. “Maar toen we de slang lieten zien riepen ze allemaal Wauw!”

Slangenvangteam

Of we de meiden voortaan kunnen bellen als er weer een slang is ontsnapt? Nee! Want hoewel de dames zich niet bang lieten maken, ziet Zenne er geen nieuwe hobby in. “Daarvoor was het toch een beetje te spannend en liever hebben we dat de slangen niet ontsnappen."