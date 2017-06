Reizigers gestrand op stations, geen treinen van Den Bosch naar Tilburg en Eindhoven

DEN BOSCH - Op station Den Bosch staan reizigers al lange tijd te wachten op treinen richting Tilburg en Eindhoven. Sinds kwart voor vijf rijden er geen treinen naar Tilburg omdat het spoor wordt geblokkeerd door een kapotte trein. Rond zes uur kwam daar een seinstoring richting Eindhoven bovenop.

Mensen op het station in Den Bosch zijn via social media op zoek naar informatie. Die is op het station slecht te vinden, melden ze.



De storing tussen Tilburg en Den Bosch duurt tot zeven uur vanavond, meldt de NS op haar site. Hoe lang de storing op de route Den Bosch - Eindhoven duurt, is nog niet bekend. Ook tussen Tilburg en Breda rijden minder treinen. Volgens de NS zitten er geen mensen vast in treinen.



In heel het land zijn er maandag grote problemen op het spoor. Volgens ProRail heeft dat te maken met de hitte. Met dit weer kan het spoor opwarmen tot zeventig graden. Het metaal zet dan uit, waardoor de rails kan kronkelen.