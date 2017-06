18 tips tegen die ellendige plaknachten: van natte sokken tot 'denk je koel'

EINDHOVEN - Badend in het zweet word je wakker. De ventilator blaast in je gezicht, de lakens heb je al weggeschopt en de ramen staan wagenwijd open. Niets lijkt te helpen tijdens een echte plaknacht. Daarom een lijst met tips om de nachten tijdens deze hete periode mee door te komen.

De lijst is samengesteld met hulp van onder andere slaaptherapeut Ingrid Verbeek van Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe in Heeze en geriater Huub Maas van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg:

Heb je een boxspring met een topper gemaakt van traagschuim, haal deze er dan af en ga op het matras liggen. "Ten minste, als het matras niet ook gevuld is met traagschuim”, aldus Willem Reichardt, eigenaar van Slaaploods.nl in Breda. Synthetische matrassen en toppers werken als sponzen. Ze zuigen vocht op en laten het moeilijk los.

Slaap op een koelere plek. Leg je matras bijvoorbeeld op de gang of op de grond.

Leg natte doeken op je lichaam om af te koelen.

Gebruik een koude kruik.

Denk ook aan ouderen. "Kun je een ventilator missen, geef deze dan aan ouderen. Zij hebben het hard nodig met dit weer", aldus Dr. Huub Maas.

Neem voor het slapengaan een lauwe douche.

Doe geen middagdutjes. Hierdoor val je 's avonds moeilijker in slaap.

Doe natte sokken aan. Wanneer je voeten of handen koud zijn, koelt de rest van je lichaam automatisch af. Om een nat matras te voorkomen kun je er een handdoek onder leggen.

Ben je een diehard? Vries je lakens in en haal ze er vlak voor het slapengaan uit.

Hou je polsen enkele minuten onder koud water.

Leg flessen gevuld met koud water in de vriezer. Zet de bevroren flessen vervolgens voor de ventilator. Vergeet de flessen niet in een bak te plaatsen zodat het smeltwater wordt opgevangen.

Slaap naakt.

Zet een ventilator aan om luchtcirculatie te creëren. Richt deze voornamelijk op je voeten. Dit stimuleert de bloeddoorstroming waardoor ook de rest van het lichaam afkoelt.

Doe overdag alle zonneschermen en rolluiken naar beneden. Sluit ook alle ramen en deuren. Open alles pas in de avond zodra het wat is afgekoeld. Wanneer het warm blijft, zal dit niet helpen.

Slaap onder een laken in plaats van een dekbed.

Gebruik beddengoed van een niet-synthetische stof.

Onderga het en maak je niet te druk. In Nederland duren warme periodes nooit lang.

‘Denk je koel’, alsof je in de sneeuw ligt.

Dan wat huis-, tuin- en keukentips:Tips die misschien voor de hand liggen, maar waar niet iedereen aan denkt:Naast alle praktische tips, zijn er ook manieren om van binnenuit af te koelen. Volgens slaaptherapeut dr. Ingrid Verbeek kan dat op de volgende manieren: