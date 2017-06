Lichtstadderby gaat niet door, PSV wil rust voor Europa League

EINDHOVEN - De traditionele wedstrijd tussen PSV en FC Eindhoven gaat deze zomer niet door. PSV heeft geen tijd voor de Lichtstadderby, zegt technisch manager Marcel Brands.

PSV gaat in juli eerst op trainingskamp. Als het daarvan terugkomt, zijn er nog maar een paar dagen vrij voor de eerste wedstrijd in de voorronde van de Europa League.



Brands wil dat zijn spelers rust nemen, zegt hij tegen het AD. Daarin past het niet om een avondwedstrijd te spelen tegen FC Eindhoven.



De Lichtstadderby is een begrip in Eindhoven. De twee clubs ontmoeten elkaar elke zomer. Vorig jaar verraste FC Eindhoven, door de grote buur met 1-0 te verslaan.