Herboren Yuri van Gelder wil weer gaan schitteren: 'Tijd nodig gehad om alles op orde te krijgen'

WAALWIJK - “Dit is een perfecte start in de voorbereiding op het WK.” Turner Yuri van Gelder is blij met de gouden plak die hij zondag won op de Nederlandse kampioenschappen in Rotterdam Ahoy. De Waalwijker maakte zondag zijn rentree en was het best in de ringen.

“Ik ben een blij mens. Ik heb gewoon die titel weer”, laat Van Gelder weten. De laatste keer dat hij de NK won was in 2008. Het jaar daarop werd hij betrapt op het gebruik van cocaïne.



“Het is symbolisch gewoon heel mooi. Om terug te gaan naar waar het ooit is misgegaan. Naar dezelfde plek en dezelfde ringen. Supergaaf om dat op een goede manier af te sluiten met een gouden plak.”



'Veel tijd nodig gehad'

Het was ook de eerste wedstrijd voor de 34-jarige turner na de Olympische Spelen. Daar werd hij deze zomer naar huis gestuurd, omdat hij was wezen stappen. “Ik heb veel tijd nodig gehad om alles op orde te krijgen”, vertelt hij. Van Gelder besloot daarom eerder dit jaar het EK turnen over te slaan. Ook omdat hij een nieuwe trainer heeft.



De ‘herboren’ Waalwijker richt zich nu op de WK turnen in het Canadese Montréal in oktober. “Daar wil ik ook weer gaan schitteren.”