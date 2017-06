Wat beleven je kinderen als je even niet kijkt?

BREDA - Kinderen leven in een andere wereld dan hun ouders. Oud en jong zien wel hetzelfde maar hebben er een heel ander verhaal bij. Het avondeten, bijvoorbeeld, dat voor vader en moeder een rustpunt moet zijn, kan voor hun kids zo maar een ontzettend saaie bedoening zijn.

De Bredase choreograaf Patrick Timmermans maakt er een voorstelling over. 'De Overtreffende Trap' ging zondag in première in het Chassé-theater in Breda. Zoals het hoort bij een jeugdvoorstelling (4+) zaten er gelukkig veel kinderen in de zaal. Tuurlijk, er moest er eentje even weg om te plassen maar het merendeel hield het goed uit bij de voorstelling van bijna een uur.



Alsof het leven niet snel genoeg kan beginnen

Vier dansers zijn er: de vader en de moeder én de twee kinderen, een jongen en een meisje. En het verschil tussen die twee duo's is vanaf het begin helder.



Pa en ma dansen op ontspannen muziek met lange, elegante bewegingen. De dans van hun kinderen heeft, net als 'hun' muziek, iets driftigs, iets ongedurigs, alsof het leven niet snel genoeg kan beginnen.



Veiligheidsriemen

Dansgezelschap De Stilte uit Breda heeft het lang moeilijk gehad. De bus waar de dansers zich mee verplaatsten, had jarenlang nog geen veiligheidsriemen. Inmiddels krijgt het gezelschap van veel kanten waardering én subsidie. Het productieve gezelschap dat veel op scholen speelt, reist heel Nederland af maar maakt ook regelmatig tripjes naar het buitenland. De laatste loot aan de stam is het Stiltefestival waar jeugddansgezelschappen uit de hele wereld optreden.



De Overtreffende Trap is een mooie voorstelling. Dansend voor kinderen heb je misschien iets meer verhaal nodig dan voor volwassenen. Het knappe van De Overtreffende Trap is dat dat verhaal niet in de weg zit voor oudere kijkers. Je snapt wat de bewegingen van de dansers vertellen zonder dat het saai wordt.



Als ouders even niet kijken

De Overtreffende Trap gaat over wat kinderen allemaal meemaken in die korte tijd dat hun ouders even de andere kant opkijken, over op avontuur gaan in je eigen huis én in je eigen hoofd. Kinderen snappen dat en ouders die zich hun kindertijd nog kunnen herinneren ook.





De Stilte treedt veel op op scholen en die voorstellingen zijn vaak besloten. Het is de moeite waard om via de site even te kijken waar De Overtreffende Trap is te zien. En neem dan een kind mee... óf je ouders!