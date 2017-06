Hirving Lozano komt naar PSV en tekent contract tot 2023

EINDHOVEN - Hirving Lozano komt naar PSV. De deal met de 21-jarige Mexicaan is eindelijk rond. Dit maakte de Eindhovense club maandagavond bekend.

Lozano bracht maandag een bliksembezoek aan Nederland voor zijn medische keuring. Hij brak hiervoor een toernooi in Mexico af. Zodra hij weer terugkeert van de Confederations Cup zal de overeenkomst worden ondertekend.



De aanvaller tekent een contract tot 2023. Hoeveel de club neertelt voor Lozano is niet bekend. Hij komt over van het Mexicaanse CF Pachuca.PSV plaatste eerder op de avond al mysterieuze video’s over een nieuwe speler op Twitter. Gezien er al langere tijd geruchten waren over het binnenhalen van de Mexicaan , werd de link snel gelegd. Uiteindelijk werd bekendgemaakt dat het inderdaad om Lozano gaat.