Medewerkster zwaargewond bij ongeluk op Eindhoven Airport

EINDHOVEN - Op Eindhoven Airport is maandagmiddag een vrouw zwaargewond geraakt, toch zij werd overreden door een invalidelift. Ze is zwaargewond aan haar been afgevoerd naar het ziekenhuis.

De vrouw is een medewerkster van het vliegveld. Ze werd op het platform van het vliegveld aangereden door een rijdende rolstoellift, die het formaat heeft van een vrachtwagen. Ze is met zwaar letsel aan haar been met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht.



De brandweer en collega's van de vrouw schermden de plaats van het ongeval met grote schermen af voor publiek.