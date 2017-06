Politie heeft na vijf dagen ngo geen idee wie dode man in Roosendaal is

ROOSENDAAL - De politie heeft nog geen idee wie de overleden man is, die woensdag werd gevonden op de Turfvaartsestraat in Roosendaal. Wel is het waarschijnlijk dat hij om het leven is gebracht. Dat meldt de politie na sectie op het lichaam.

De politie weet na vijf dagen nog steeds niet wie de gevonden man is. Dinsdag zal in Opsporing Verzocht aandacht aan de zaak geschonken worden. Mocht voor die tijd zijn identiteit niet bekend zijn dan zal in dat programma zijn foto en signalement worden getoond.



Een voorbijganger vond het dode lichaam woensdagochtend rond halfnegen op een zandpad nabij sportpark Vierhoeven. Het slachtoffer lag in een greppel tussen de Nispenseweg en de Elderseweg en was half bedekt met blauw zeil.



Vijftien rechercheurs

In totaal werken vijftien rechercheurs aan de zaak. Het forensisch onderzoek gaf geen uitsluitsel. Op korte termijn wordt sectie gedaan op het lichaam.