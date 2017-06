Overvaller rooft kleingeld bij pizzeria in Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - De Domino's Pizza aan de Antwerpsestraat in Bergen op Zoom is maandagavond overvallen. Een man met een zwarte motorhelm bedreigde het personeel met een vuurwapen. Hij is op de vlucht.

De politie is met onder andere een helikopter naar de overvaller op zoek. Er is ook een burgernetmelding uitgedaan. Hij draagt naast een motorhelm onder andere een dikke zwarte jas.



Onder dreiging van een wapen heeft het personeel wat kleingeld afgegeven. Er zijn geen gewonden gevallen, meldt de politie in Bergen op Zoom. De zaak blijft maandagavond dicht.