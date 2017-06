Fouten in verkiezingsuitslag door storingen, tijdsdruk en fout van medewerker

DEN BOSCH - De fouten in de Brabantse verkiezingsuitslag werden niet opgemerkt, omdat een medewerker van het hoofdstembureau in Den Bosch op eigen houtje besloot dat een dubbele controle van de telling niet nodig was. Dat staat in een rapport dat maandag aan minister Plasterk is gestuurd. Die wil dat de kieswet wordt aangepast.

Bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart klopte de uitslag van Bergeijk en Boxmeer niet. In de eerste gemeente waren alle 1.097 stemmen op D66 vergeten en in Boxmeer waren alleen de vier grootste partijen meegenomen in de definitieve uitslag. 7.669 stemmen zijn daar niet meegeteld.



Alle stemmen van de provincie werden verzameld in Den Bosch. Om hacken tegen te gaan, moesten de cijfers met de hand in een computer worden ingevoerd. Het invoersysteem haperde, waardoor het een paar keer opnieuw moest worden opgestart. De medewerkers van het stembureau sloegen de boel tussendoor wel op, maar de gegevens van de gemeenten die nog niet volledig waren ingevoerd gingen verloren. Dat was de medewerkers op het hoofdstembureau niet uitgelegd.



Geen goede controle

De fout had kunnen worden opgemerkt, als de gemeente het advies van het ministerie had opgevolgd om de cijfers twee keer, door twee verschillende personen, in te voeren.



Maar een medewerker besloot op eigen houtje dat dat niet nodig was, om zo wat tijd te winnen. Collega's en leidinggevenden wisten daar niet van. De medewerker was bang dat het anders niet zou lukken om voor vrijdag 17 maart 10.00 uur alle uitslagen door te sturen naar Den Haag, ook al had Den Bosch uitstel kunnen aanvragen van deze deadline.



Tijdsdruk

Het was altijd al een race tegen de klok om alle stemmen op tijd in te voeren. Maar omdat er dit jaar geen internet en usb-sticks mochten worden gebruikt, duurde het dit keer nog veel langer. De medewerkers, die al uren in touw waren om de verkiezingen zelf goed te laten verlopen, waren daardoor een beetje opgejaagd en vermoeid, staat in het rapport.



Of het rapport gevolgen heeft voor de bewuste medewerker, is niet bekend. Minister Plasterk wil de kieswet veranderen, om fouten bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 te voorkomen. Donderdag is er een debat in de Tweede Kamer.