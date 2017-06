Boxmeerse chearleaders zijn weer Nederlands kampioen en dromen van olympisch goud

BOXMEER - Nederlands kampioen worden is al lang niet meer nieuw voor Rob Tonnaer en Mayke Bongers van Partisans Athletics uit Boxmeer. Ze behoren als duo al jaren tot de nationale top en haalde afgelopen weekend ook weer een gouden medaille op het NK. Met hun team werden ze tweede. Genoeg om volgend jaar april naar het WK in Walt Disney World Florida te mogen.

Toch is al het succes nog niet genoeg voor Rob. Als aanjager van de Partisans Athletics wil hij niets liever dan dat cheerleaden als sport serieus wordt genomen.

Olympische droom

Het cheerleaden krijgt internationaal in ieder geval steeds meer erkenning: “Als alles volgens plan verloopt dan is cheerleaden in 2024 een olympische sport”, aldus Tonnaer, die het een logische ontwikkeling vindt. “De spelen draaien steeds meer om het geld dat er met tv-rechten wordt verdient. cheerleaden is super snel, attractief en makkelijk te volgen voor de leek, ideaal dus!”

Om nu al voorbereid te zijn op de Olympische Spelen, nam Tonnaer een bijzonder initiatief: “Normaal gesproken wordt het team dat Nederlands Kampioen wordt omgedoopt tot het Nederlandse Team. Volgend WK gaan we voor het eerst met een selectie van de beste Nederlandse cheerleaders strijden op het WK.”

Bondscoach

Omdat cheerleaden nog altijd een kleine sport is in Nederland heeft Rob zichzelf met zijn initiatief voor een selectie-team onbedoeld tot bondscoach gebombardeerd. “Ik ben al 34, dus 2024 is voor mij wel erg ver weg. Dan moet je kijken hoe je op een andere manier je steentje kan bijdragen”.

Maar voordat het zover is wacht volgende week eerst nog het EK voor de Partisans Athletics. Dan zal moeten blijken of de Nederlandse Kampioenen ook Europees kunnen schitteren. “We blijven in ieder geval keihard werken en zoveel mogelijk jeugd motiveren voor deze sport. Want het is gewoon super leuk om te doen, ook voor jongens!”