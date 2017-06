Ruziënde rockband maakt het goed in 013, maar met nieuwe zanger

TILBURG - De rockband Five Finger Death Punch heeft het maandagavond goedgemaakt met de eigen fans. Veel van hen waren woedend, omdat de Amerikanen vorige week dinsdagavond een kort optreden vol ruzie en pauzes gaf. Fans die erbij waren konden maandagavond gratis naar een nieuw concert in de Tilburgse popzaal.

3.000 fans gingen dinsdagavond teleurgesteld naar huis, nadat de band het optreden veel eerder stopte dan de bedoeling. Sommige fans stonden langer in de rij dan dat ze naar de band keken.



Maar de teleurstelling was van korte duur. Het nieuws dat de band het concert maandagavond wilde inhalen werd al goed ontvangen. En na het optreden waren de reacties unaniem positief.





Zanger Ivan Moody was er maandag niet meer bij. Hij bleek bij het eerste optreden in 013 onder invloed en is naar de VS teruggevlogen. Daar is hij volgens 013 opgenomen in een afkickkliniek. Maar zijn vervanger Tommy Vext blijkt ook in de smaak te vallen.De band zelf kon ook weer spotten met de gebeurtenis van vorige week. Na een kwartier spelen grapte de zanger: "Dit was het. Fijne avond!"Fans reageerden na afloop op Facebook dolenthousiast. Ook waren er veel complimenten voor 013, dat veel moeite heeft gedaan om de band zo ver te krijgen terug te komen. "Goed geregeld 013. En een onwijs gave show FFDP. Bedankt dat jullie het weer goed maakten", schrijft Frank Woestenberg. Thyrza-LaToya Akkermans vult aan: "Dit was echt super. Ze hebben het dik goed gemaakt."