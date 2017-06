Overval in Bergeijk, gewapende vrouw gezocht

BERGEIJK - Op een horecagelegenheid aan 't Hof in Bergeijk is maandagavond een gewapende overval gepleegd. De politie is op zoek naar de vermoedelijke dader: een vrouw met zwarte hoofddoek, die mogelijk nog gewapend is. Ze is te voet gevlucht.

Wie de vrouw spot, moet zelf geen actie ondernemen, waarschuwt de politie via Burgernet.



Er is een ambulance naar 't Hof gekomen, maar er zijn bij de overval geen gewonden gevallen.