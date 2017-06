Brand in oud pand doe-het-zelfzaak Van Cranenbroek in Budel, ramen en deuren moeten dicht

BUDEL - Bij een oud pand van doe-het-zelfzaak Van Cranenbroek in Budel woedt dinsdagmorgen een uitslaande brand. De brand brak iets voor halfzeven uit. Het gebouw wordt nu gebruikt voor de opslag van tuinmachines en gereedschappen.

Er komt veel rook uit het gebouw. "We proberen het pand te ventileren om beter zicht te krijgen waar het vuur vandaan komt. Als we de vuurhaard hebben gevonden, verwacht ik dat we snel kunnen blussen", aldus een woordvoerder.



De brandweer is met vier bluswagens aanwezig om het vuur te bestrijden. De brand woedt bij een oud pand op de Keunenhoek. Niemand is gewond geraakt.De rook trekt over een deel van Budel. Omwonenden wordt geadviseerd ramen en deuren te sluiten.Van Cranenbroek is een bedrijf dat gespecialiseerd is in tuinspullen en doe-het-zelfproducten.