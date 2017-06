'Het wordt weer puffen', opnieuw tropische temperaturen in Brabant

EINDHOVEN - Het wordt dinsdag opnieuw tropisch warm in Brabant. Op veel plekken stijgt kwik tot 31 graden. Door de wind voelt het wel een stukje aangenamer aan dan maandag.

Maandag was het overal in de provincie ruim 30 graden. Eindhoven werd het warmste met 32,4 graden. “Daar komen we dinsdag dichtbij in de buurt. Het wordt weer puffen”, aldus Reinout van den Born van MeteoGroup.

Waar het maandag windstil was, staat dinsdag een matige wind. Daardoor voelt het een stukje aangenamer aan. De zon heeft vrij spel.

Woensdag het heetst

Dinsdagnacht koelt het af tot minimaal 13 graden. Woensdag wordt naar verwachting de warmste dag van de week. De temperatuur loopt dan op tot 33 graden.



ZIE OOK: 18 tips tegen die ellendige plaknachten: van natte sokken tot 'denk je koel'



Donderdag belooft een warme en benauwde dag te worden. “Dat wordt een echte Nederlandse zomerdag”, denkt Van den Born. Vanaf vrijdag doet de temperatuur een stapje terug. Het blijft waarschijnlijk wel droog.

Smog

Dinsdag en woensdag is kans op lichte tot matige smog. Voorkomende klachten zijn irritatie van ogen, neus en keel, toename van luchtwegklachten zoals hoesten en kortademigheid, verergering van astmaklachten en afname van de longfunctie.



Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft het hitteplan geactiveerd. Er wordt gevraagd extra aandacht te besteden aan ouderen en kwetsbare mensen.